El asfalto está por todas partes, pero ¿es perjudicial para nuestra salud? Los vapores del asfalto pueden ser perjudiciales [EN]

Los compuestos que dan al asfalto su olor característico forman partículas ultrafinas que pueden empeorar la calidad del aire. Estos vapores a base de carbono se liberan continuamente, pero se hacen más perceptibles en días calurosos y soleados. La exposición prolongada puede aumentar el riesgo de cáncer de pulmón. Estos efectos empeoran a medida que el pavimento envejece. Las investigaciones demuestran que el asfalto comienza a liberar cepas diferentes y más tóxicas de COV a medida que el betún se descompone por la luz solar y el calor.
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Lo siento, no tienes razón y estás especulando. La única conclusión a este estudio, en caso de querer sacarla, es que no tenemos conclusión. No sabemos si el asfalto es positivo o no. Y a mi me parece super importante tener una conclusión seria (no la tuya) porque, como he dicho, el asfalto no es la única opción para pavimentar.
Por cierto, otro fallo que… » ver todo el comentario
La gasolina llevaba plomo, que está demostradisimo los problemas que causaba, por eso se cambió, y la esperanza de vida no paraba de crecer mientras aumentaba la esperanza de vida. Con tu manera de medir, el plomo en la gasolina aumentaba la esperanza de vida. Y al eliminarlo se hubiese tenido que reducir. Es un argumento absurdo.
Veo que has decidido no citar ninguna afirmación mía que supuestamente no debería poder hacer, entiendo que por que tal afirmación no existe.
El asfalto salva vidas, el asfalto reduce el riesgo de accidentes entre vehículos, aumenta la seguridad en las carreteras. Hay que contrastar esas ventajas con los riesgos. Nadie… » ver todo el comentario
Cuando se extendió el uso de gasolina con plomo se pudieron medir efectos adversos en la población, no me consta que eso haya ocurrido con el asfalto. Es sano seguir investigando y profundizando pero no lo es tomar medidas precipitadas al respecto ni fomentar miedos innecesarios.
Veamos como se haría esto de manera científica:
Paso 1 (donde estamos)
De momento el artículo nos explica que hay… » ver todo el comentario
no se pueden hacer las afirmaciones que haces
¿Puedes citar mis palabras literales en las que hago supuestamente una afirmación que según tú no debería poder hacer?