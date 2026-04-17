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El asfalto está por todas partes, pero ¿es perjudicial para nuestra salud? Los vapores del asfalto pueden ser perjudiciales [EN]

El asfalto está por todas partes, pero ¿es perjudicial para nuestra salud? Los vapores del asfalto pueden ser perjudiciales [EN]

Los compuestos que dan al asfalto su olor característico forman partículas ultrafinas que pueden empeorar la calidad del aire. Estos vapores a base de carbono se liberan continuamente, pero se hacen más perceptibles en días calurosos y soleados. La exposición prolongada puede aumentar el riesgo de cáncer de pulmón. Estos efectos empeoran a medida que el pavimento envejece. Las investigaciones demuestran que el asfalto comienza a liberar cepas diferentes y más tóxicas de COV a medida que el betún se descompone por la luz solar y el calor.

| etiquetas: asfalto , partículas , respiración , pulmones
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11 comentarios
4 1 0 K 35 salud
Asimismov #9 Asimismov
#4 sila AP 7 en muchos desus tramos y que siguen impecables.
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Priorat #10 Priorat *
#8 Efectivamente, significa que todo lo que suma es más grande que todo lo que resta. Pero no nos indica si el asfalto suma o resta.

Lo siento, no tienes razón y estás especulando. La única conclusión a este estudio, en caso de querer sacarla, es que no tenemos conclusión. No sabemos si el asfalto es positivo o no. Y a mi me parece super importante tener una conclusión seria (no la tuya) porque, como he dicho, el asfalto no es la única opción para pavimentar.

Por cierto, otro fallo que…   » ver todo el comentario
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robustiano #11 robustiano
¿Asfalta que lo asfalten todo? :-P
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Priorat #7 Priorat *
#6 No, sorrillo. La esperanza de vida no mide si el asfalto es perjudicial o no y tú lo sabes. Eso es una reducción al absurdo del número de la esperanza de vida. Por favor, seamos serios. Por favor, se científico y un poco crítico con lo que estás diciendo.

La gasolina llevaba plomo, que está demostradisimo los problemas que causaba, por eso se cambió, y la esperanza de vida no paraba de crecer mientras aumentaba la esperanza de vida. Con tu manera de medir, el plomo en la gasolina aumentaba la esperanza de vida. Y al eliminarlo se hubiese tenido que reducir. Es un argumento absurdo.
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sorrillo #8 sorrillo *
#7 Es un indicador general sobre los riesgos a los que estamos expuestos, y básicamente todos estamos expuestos al asfalto. Si dispones de un indicador mejor adelante con él, de lo contrario es el mejor que tenemos por el momento.

Veo que has decidido no citar ninguna afirmación mía que supuestamente no debería poder hacer, entiendo que por que tal afirmación no existe.
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sorrillo #1 sorrillo
Todos los riesgos hay que contrastarlos con los beneficios que aporta aquello que genera el riesgo. La quimioterápia es peligrosa, nadie debería hacer quimioterápia ... a menos que tenga cierto tipo de cáncer ante el cual la quimioterápia pueda ser efectiva, en ese supuesto sí es recomendable a pesar de los riesgos.

El asfalto salva vidas, el asfalto reduce el riesgo de accidentes entre vehículos, aumenta la seguridad en las carreteras. Hay que contrastar esas ventajas con los riesgos. Nadie…   » ver todo el comentario
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woody_alien #2 woody_alien
#1 El asfalto no es necesario, hay miles de autovías de hormigón y funcionan estupendamente con el añadido de que los áridos de cemento no son tóxicos como si lo son casi todos los derivados del petroleo.
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sorrillo #3 sorrillo *
#2 Lo de que el asfalto esté por todos lados me hace sospechar que tiene ventajas sobre el hormigón. Habría que analizar cuales, posiblemente a nivel de costes.

Cuando se extendió el uso de gasolina con plomo se pudieron medir efectos adversos en la población, no me consta que eso haya ocurrido con el asfalto. Es sano seguir investigando y profundizando pero no lo es tomar medidas precipitadas al respecto ni fomentar miedos innecesarios.
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#4 eqas
#2 tenemos alguna en España?
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Priorat #5 Priorat *
#1 ¿Has medido (o tienes los datos) en cuanto reduce las muertes (por un lado) y en cuanto las incrementa (por el otro)? Es que si se hacen afirmaciones como las que haces hay que aportar métricas. Si no son simplemente suposiciones seguramente basadas en una resistencia a pensar que hay algo que hemos hecho siempre que lo hacemos mal, no en la evidencia científica.

Veamos como se haría esto de manera científica:

Paso 1 (donde estamos)
De momento el artículo nos explica que hay…   » ver todo el comentario
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sorrillo #6 sorrillo
#5 El dato al que he remitido es la mejora de la esperanza de vida, si extender asfalto por todos lados no llega a reducir la esperanza de vida es de presuponer que sus efectos dañinos no son tales que no queden compensados por los efectos positivos de otros muchos aspectos en los que hemos mejorado, entre ellos la seguridad en las carreteras.

no se pueden hacer las afirmaciones que haces

¿Puedes citar mis palabras literales en las que hago supuestamente una afirmación que según tú no debería poder hacer?
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menéame