edición general
4 meneos
3 clics
El asesor de Salomé Pradas culpa a los técnicos del retraso en el envío del ES-Alert el día de la DANA

El asesor de Salomé Pradas culpa a los técnicos del retraso en el envío del ES-Alert el día de la DANA

En su declaración como testigo ha intentado exculpar a la exconsellera, asegurando que ella no paraba de pedir que se enviara pero los técnicos discrepaban.

| etiquetas: declaración , asesor , pradas , es-alert , dana
3 1 0 K 42 actualidad
5 comentarios
3 1 0 K 42 actualidad
Kasterot #2 Kasterot
Menudos mierdas. Solo quieren el cargo por el sueldo.
Las responsabilidades no van con ellos.
Espero les caiga un buen puro y el resto de gente en carguitos así se les apreté el ojal
3 K 50
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Del retraso, dudo que tengan la culpa los técnicos.

De que se mandase tarde el mensaje, no me meto.
0 K 12
#4 Cuchifrito *
Si es mentira, como toda lógica me indica, espero que lo imputen por falso testimonio.
0 K 12
Huaso #5 Huaso
Van a acabar cayendo. Su partido ya no les da cobijo. Los repudian. Los togados no les deben favor alguno. En cuanto no estén aforados serán juzgados.

Lo escandaloso del metro de Valencia no se va a volver a repetir. El PP tiene a VOX soplando la nuca y al PSOE + Compromis recuperando terreno.

El PP necesita esos chivos expiatorios.
0 K 10
colipan #3 colipan
Pon un informático en tu vida, para echarle la culpa
0 K 9

menéame