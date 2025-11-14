·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8856
clics
El pinganillo de Ayuso
5606
clics
Poco me parece para tremenda gilipollez
4138
clics
Cuando el karma mata la comunidad
4515
clics
China ha encontrado el santo grial de las tierras raras. Y lo más sorprendente es dónde: en el interior de un ser vivo
3654
clics
Un mural de un pueblo valenciano, seleccionado como uno de los mejores de todo el planeta
más votadas
369
Las imágenes de satélite que muestran que Israel ha destruido al menos 1.500 edificios en Gaza desde el inicio del alto el fuego
416
Supermercados públicos para agrietar el capitalismo
323
El Congreso aprueba la Ley de Servicios de Atención a la Clientela: adiós a las llamadas spam y a los gastos de gestión ocultos
456
El Tribunal Supremo está jodido
301
Una paciente de cáncer de mama en Murcia: "Si hubiera hecho caso a la carta de la Consejería no estaría viva"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
3
clics
El asesor de Salomé Pradas culpa a los técnicos del retraso en el envío del ES-Alert el día de la DANA
En su declaración como testigo ha intentado exculpar a la exconsellera, asegurando que ella no paraba de pedir que se enviara pero los técnicos discrepaban.
|
etiquetas
:
declaración
,
asesor
,
pradas
,
es-alert
,
dana
3
1
0
K
42
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
42
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Kasterot
Menudos mierdas. Solo quieren el cargo por el sueldo.
Las responsabilidades no van con ellos.
Espero les caiga un buen puro y el resto de gente en carguitos así se les apreté el ojal
3
K
50
#1
mente_en_desarrollo
Del retraso, dudo que tengan la culpa los técnicos.
De que se mandase tarde el mensaje, no me meto.
0
K
12
#4
Cuchifrito
*
Si es mentira, como toda lógica me indica, espero que lo imputen por falso testimonio.
0
K
12
#5
Huaso
Van a acabar cayendo. Su partido ya no les da cobijo. Los repudian. Los togados no les deben favor alguno. En cuanto no estén aforados serán juzgados.
Lo escandaloso del metro de Valencia no se va a volver a repetir. El PP tiene a VOX soplando la nuca y al PSOE + Compromis recuperando terreno.
El PP necesita esos chivos expiatorios.
0
K
10
#3
colipan
Pon un informático en tu vida, para echarle la culpa
0
K
9
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Las responsabilidades no van con ellos.
Espero les caiga un buen puro y el resto de gente en carguitos así se les apreté el ojal
De que se mandase tarde el mensaje, no me meto.
Lo escandaloso del metro de Valencia no se va a volver a repetir. El PP tiene a VOX soplando la nuca y al PSOE + Compromis recuperando terreno.
El PP necesita esos chivos expiatorios.