Los asesinos en serie tuvieron su boom en los años 80. Hoy son una rareza estadística

El FBI definió asesino en serie al que mata a más de 2 personas en 2 ocasiones distintas. En 2020 el 67,7% de casos registrados era de EE.UU. con 3.690 casos, el resto de países combinados 1.168. Los 60, 70 y 80 fue el periodo con mas casos. Entre los factores: impacto mediático y glorificación de asesinos que causó imitadores; movilidad geográfica dentro del país facilitó pasar detectados. Avances en investigación criminal (test de ADN) y tecnológicos (cámaras de seguridad, búsquedas online, triangular señales de móviles) los redujeron mucho.