edición general
8 meneos
27 clics
Los asesinos en serie tuvieron su boom en los años 80. Hoy son una rareza estadística

Los asesinos en serie tuvieron su boom en los años 80. Hoy son una rareza estadística

El FBI definió asesino en serie al que mata a más de 2 personas en 2 ocasiones distintas. En 2020 el 67,7% de casos registrados era de EE.UU. con 3.690 casos, el resto de países combinados 1.168. Los 60, 70 y 80 fue el periodo con mas casos. Entre los factores: impacto mediático y glorificación de asesinos que causó imitadores; movilidad geográfica dentro del país facilitó pasar detectados. Avances en investigación criminal (test de ADN) y tecnológicos (cámaras de seguridad, búsquedas online, triangular señales de móviles) los redujeron mucho.

| etiquetas: asesinato , asesino en serie , años 80 , criminología , triangulación , adn
6 2 0 K 76 cultura
8 comentarios
6 2 0 K 76 cultura
D303 #1 D303
Los asesinos en serie han ido desapareciendo por la mejoras en técnicas de investigación policial, ADN, huellas, Bigdata y video vigilancia.
3 K 43
Nómada_sedentario #3 Nómada_sedentario
#1 En efecto. Con la tecnología y técnicas actuales, a un asesino se le suele detener a la primera o a la segunda victima. Difícil por tanto que se convierta en asesino en serie.
4 K 49
fofito #4 fofito
Hoy se encuentran entre la elite política y militar.
Ahí no se investiga.


Verdad Israel?
3 K 39
#2 Katos
Moviles, cámaras, GPS, la invasión tecnológica evita el boom de asesinos en serie...
1 K 18
capitan__nemo #5 capitan__nemo *
Tendrá que ver
El rincón más oscuro del planeta: el país con más psicópatas según análisis de la inteligencia artificial, EE.UU.
www.meneame.net/story/rincon-mas-oscuro-planeta-pais-mas-psicopatas-se
0 K 13
Battlestar #6 Battlestar
Todo gracias a Grisom y su equipo
0 K 13
#7 javic
#6 Dexter los extinguió.
0 K 11
#8 Albarkas
Eso es porque han cambiado de nombre. Ahora se llaman Jefes de recursos humanos :troll:
0 K 10

menéame