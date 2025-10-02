El asesino que mató a su mujer y cobraba su pensión

David José Arellano se fugó de España tras ser condenado a 22 años de cárcel por matar a su esposa, Valentina, en Collado Villalba (Madrid). La Policía Nacional lo localizó en Portugal este verano. Fue detenido y la investigación ha revelado que el hombre cobraba mil euros al mes de pensión de viudedad. Mató a su mujer, Valentina, en su casa de Collado Villalba (Madrid) la noche del 26 de mayo de 2017. David José Arellano la golpeó y la asfixió con una bolsa de plástico en la cabeza. La mujer tenía 38 años y una hija de seis.
no podrá tener la condición de beneficiario de las prestaciones de muerte y supervivencia que hubieran podido corresponderle quien fuera condenado por sentencia firme por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas cuando la víctima fuera el sujeto causante de la prestación.
Con los seguros de vida pasa lo mismo, no lo cobras si eres el asesino del asegurado.
El problema esta en quien o como se avisa a la seguridad social de q el asesino és el demandante de la prestación? No creo q sea un proceso automatizado.
Por algo dice la norma: "quien fuera condenado por sentencia firme"