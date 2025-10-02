El asesino que mató a su mujer y cobraba su pensión

David José Arellano se fugó de España tras ser condenado a 22 años de cárcel por matar a su esposa, Valentina, en Collado Villalba (Madrid). La Policía Nacional lo localizó en Portugal este verano. Fue detenido y la investigación ha revelado que el hombre cobraba mil euros al mes de pensión de viudedad. Mató a su mujer, Valentina, en su casa de Collado Villalba (Madrid) la noche del 26 de mayo de 2017. David José Arellano la golpeó y la asfixió con una bolsa de plástico en la cabeza. La mujer tenía 38 años y una hija de seis.