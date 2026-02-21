El asesinato del Washington Post

Cuando en 1971 el New York Times tuvo el expediente secreto sobre Vietnam, el abogado del diario objetó la publicación en aras del interés empresarial. “Punch” Sulzberger, el dueño, le dijo que su deber era cuidar el interés de los lectores, no el de los accionistas, y lo cesó. ¿Bezos fue cruel, despiadado e insensible al despedir a 300 jefes de familia sin parpadear? No. Es un hombre de negocios con intereses políticos. “Punch” era un periodista. Jeff sigue su instinto empresarial. “Punch” siguió su responsabilidad social.