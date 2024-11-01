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El asesinato a tiros de un niño palestino en su colegio evidencia la impunidad israelí: "No son incidentes aislados"
Los ataques por parte de las fuerzas israelíes o de los colonos a los centros educativos y los estudiantes han aumentado en toda Palestina
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konde1313
No confundir con el asesinato de otro niño con un tiro en el abdomen, a este lo han asesinado de un tiro en la cabeza.
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