Asesinato, robo, hurto: Dentro de la violenta familia de Decarlos Brown Jr. con su hermano cumpliendo condena por un horrible asesinato (ENG)

El hermano de Decarlos Brown Jr, el delincuente acusado de apuñalar mortalmente a la refugiada ucraniana Iryna Zarutska, se ha revelado que su familia tiene antecedentes de violencia y que Brown no es el único miembro de la familia que ha cumplido condena. El padre de Brown, Decarlos Sr., y su hermano mayor, Stacey Dejon Brown, estuvieron en prisión por delitos violentos. Stacey cumple actualmente entre 27 y 36 años de prisión por un asesinato ocurrido en 2014. Él, junto con otro hombre llamado Rodderick mató a tiros a Robert Heym, de 65 años,

Escoria con pedigrí.
Esta gente debería tener prohibido el reproducirse.
#1 Mejor no darles la oportunidad
