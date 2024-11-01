El asesinato de niños, civiles, periodistas y sanitarios evidencia el fracaso militar de Israel en Gaza

El último ataque israelí contra el hospital Nasser en Gaza ha vuelto a poner de manifiesto la tragedia civil en el enclave, con decenas de víctimas entre periodistas y personal sanitario. Según el artículo, tras casi dos años de ofensiva, Israel no ha conseguido derrotar a Hamás, cebándose en la población civil y quienes informan o prestan ayuda humanitaria. La cifra de niños, periodistas y trabajadores de la salud asesinados es dramática, mientras organismos internacionales y la UE reclaman protección y el fin de la impunidad.