El asesinato de Charlie Kirk es una tragedia y un desastre [Eng]

El asesinato de Charlie Kirk amenaza con envalentonar a la extrema derecha y proporcionar a Donald Trump un pretexto para reprimir la disidencia. La creciente violencia política corroe las normas democráticas y representa una amenaza singular para la izquierda.
Solo los más risueños creen de verdad que en gringolandia hay un atisbo de izquierda, el macartismo tóxico se encargó de deslegitimar todo lo que este a la izquierda del partido demócrata, incluso el extinto partido Ciudadanos sería mas de izquierdas que el partido demócrata.
Allá se pudran con su derecho a portar armas, su fentanilo, sus 20000$ por un tobillo roto, su jolubud propagandístico y su enorme ejército por el mundo, ojalá que el presidente naranja o los maga se queden muchos años, así terminan de hundir antes incluso al mamotreto yanki.
¿Porqué lo han matado? Quizás no sea tanto sus ideas y mensajes como que cualquier descerebrado pueda tener un arma en ese país.
No es como si le hubiesen pegado un tiro a yo que se, Kofi Annan o Keanu Reeves.