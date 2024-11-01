edición general
El asesinato de Charlie Kirk es una tragedia y un desastre [Eng]

El asesinato de Charlie Kirk es una tragedia y un desastre [Eng]

El asesinato de Charlie Kirk amenaza con envalentonar a la extrema derecha y proporcionar a Donald Trump un pretexto para reprimir la disidencia. La creciente violencia política corroe las normas democráticas y representa una amenaza singular para la izquierda.

9 comentarios
Pixmac
Como si Trump necesitara una excusa para corroer las normas democráticas y reprimir a la disidencia. Lo lleva haciendo meses, desde que llegó a la presidencia.
0 K 20
Wachoski
#4 y eso no acojona? Que será ahora, que necesita una escusita.... Vamos, terrorifico
0 K 7
efectogamonal
No sé Nick, parece fuego amigo, de Epstein en concreto {0x1f525}
0 K 20
Wachoski
#1 si, nombra a la izquierda, en un universo que solo se ven derechas
0 K 7
konde1313
Claro, como si hasta ahora Trump no hubiera estado reprimiendo la disidencia y necesitara un motivo para poder hacerlo.
0 K 11
elsnons
Estoy consternado y puedo decir honestamente que nunca he oído hablar de él, y diría que nadie aquí España y en Europa tampoco. Sin embargo, tenía una puntería y un tiro fantásticos; debió de ser un rifle fantástico.
0 K 10
Asnaeb
"Una amenaza para la izquierda"

Solo los más risueños creen de verdad que en gringolandia hay un atisbo de izquierda, el macartismo tóxico se encargó de deslegitimar todo lo que este a la izquierda del partido demócrata, incluso el extinto partido Ciudadanos sería mas de izquierdas que el partido demócrata.

Allá se pudran con su derecho a portar armas, su fentanilo, sus 20000$ por un tobillo roto, su jolubud propagandístico y su enorme ejército por el mundo, ojalá que el presidente naranja o los maga se queden muchos años, así terminan de hundir antes incluso al mamotreto yanki.
0 K 10
Fanpiro
Vamos a ver. En España a este tío no lo conocía nadie, más que los fanáticos de uno y otro lado.
¿Porqué lo han matado? Quizás no sea tanto sus ideas y mensajes como que cualquier descerebrado pueda tener un arma en ese país.
0 K 9
Kuruñes3.0
Bueno a ver, toda muerte es una tragedia. Pero unas más que otras.
No es como si le hubiesen pegado un tiro a yo que se, Kofi Annan o Keanu Reeves.
0 K 7

