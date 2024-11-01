edición general
Asesinato de Charlie Kirk: el FBI cerca al francotirador de Utah

Charlie Kirk, líder conservador y fundador de Turning Point USA, fue asesinado de un disparo Utah. La policía busca al sospechoso con ayuda del FBI.

Amigo de Trump. Vamos, swe van a destinar más recursos policiales y militares que a la caza de Obama Bin Laden
#1 No esperaría menos de un amigo.
#1 curiosamente ese lapsus que has tenido lo podría tener Trump pero no por similitud fonética si no por intenciones.
#1 Fíjate que no estoy tan seguro.

Los datos que tenemos son que estaba en contra de la política de Trump en Ucrania.
Se había enemistado con los judíos (y hay quien dice que temía por su vida por ello) por estar en contra de "la represión contra los antisemitas, que vulnera la libertad de expresión".
Y era un famoso comunicador.

De aquí se deduce que dividía a los MAGA.

El arma homicida es un rifle de caza antiguo.
Las balas tenían grabados mensajes trans y antifas.

De aquí, se…   » ver todo el comentario
#1 francotirador desconocido mata a alguien y que lo busquen es malo?
#1 que ideológicamente este cerca de Trump no significa que sea amigo.
La mayoría de votantes de Trump son amigos de Trump?
Solo es un político que sufre las consecuencias de dar alas a los "leopardos comecaras". Ya sabeís, un pequeño paso para un hombre...
¿No defendía el uso de armas para defenderse? Una de dos... o tenía pocas armas o decía mentiras.
¿Han mirado en el Capitolio?
Empieza por N y acaba por U {0x1f525}
En los lluesei siempre ha habido muertos de primera y muertos de segunda, que la democracia es para los vivos, no para los muertos.
A ver si son capaces de cogerlo con vida, que nos enteremos de la película. Muerto, puede ser un cabeza de turco
