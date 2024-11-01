edición general
El asesinato de Charlie Kirk: ¿está involucrado Israel? [inglés]

Era conocido por su apoyo incondicional a Israel y sus crímenes contra los palestinos. Pero el mes pasado simpatizantes de Israel lo acusaron de antisemitismo después de que advirtiera que la represión del gobierno de Trump contra el activismo propalestino corría el riesgo de violar la libertad de expresión. Harrison H. Smith, presentador de The American Journal, escribió que Kirk temía en privado por su vida. una fuente cercana a Kirk le dijo que este creía que Israel podría matarlo si alguna vez se rebelaba contra sus políticas. Trad. en #1

El cofundador de Turning Point USA, fue asesinado a tiros durante un evento en la Universidad del Valle de Utah. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la muerte de Kirk pocas horas después en redes sociales, calificándolo de "un gran estadounidense".

El tiroteo
El ataque ocurrió el miércoles mientras Kirk hablaba con estudiantes. Las imágenes de video lo muestran desplomándose a mitad de la frase tras recibir un disparo en el cuello.

Más información aquí: según fuentes del DOJ han encontrado el arma usada, con cartuchos que tienen grabados trans y anti-fascistas, y hay videos del sospechoso huyendo del edificio.

Si lo dice una pagina propagandista palestina debe ser verdad
Ostias, está si que es buena... Si fuera así, a ver cómo lo maquillarian.
#3 Si mantienen orgullosos la Directiva Aníbal para asesinar a sus propios soldados, no creo que necesiten mucho maquillaje porque por esto ni se sonrojarían.
pues no se sabe quien lo mató pero algunos ya acusan a la izquierda o musulmanes
Yo andaría con cuidado al doblar las esquinas de ser Ndongo o Alvise, {0x1f62c} estos retrasados están ya mas que amortizados y hoy por hoy cotizan mas como guano que como voceros, esto daría un impulso extra a la exaltación que persigue la ultraderecha y sus acólitos que tragan sin parar conspiranoia esto no lo verían ni de lejos, su espíritu critico ya fue cagado junto con su integridad.
Alguien encontrarán. De 4freedoms ( se publicó aquí www.meneame.net/story/violencia-4 ):

El FBI forzó la salida hace unos meses a la jefa de su oficina en Utah, Mehtab Syed, sin motivo aparente. Nacida en Pakistán, era una de las mayores expertas en terrorismo de toda la agencia. La administración Trump ha nombrado como jefe de la unidad de prevención antiterrorista a un tal Thomas Fugate, un tipo de 22 años recién salido de la universidad y con amplia experiencia de becario en la

