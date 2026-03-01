Las aseguradoras cancelarán pólizas y aumentarán precios para los barcos en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz

Las aseguradoras de riesgo de guerra presentaron el sábado avisos de cancelación de las pólizas que cubren barcos que se mueven a través de este cuello de botella clave para el transporte de petróleo, según confirmaron estas compañías al Financial Times, y se espera que sus precios aumenten hasta un 50% en los próximos días.
Si quieres un seguro que cubra guerras, será muchísimo más caro de lo que la gente está dispuesta a pagar en momentos de paz…
No es solo que sea incierto, es que si esto dura más de dos semanas se puede hundir todo el sistema económico, lo cual implica que da igual en qué inviertas: vas a perder.
El tiempo de refugiarse en algo ya pasó y yo ya estoy cubierto con físico, nada de valores bursátiles en unos y ceros, eso se borra mañana mismo si esto va a mayores.
Ojalá me equivoque, pero pinta muy muy feo.
Guárdate el mensaje en favoritos y hablamos next week, ahora mismo suenan alarmas en más de 200 lugares en Israel, Hezbollah e Irán están atacando Israel y Chipre, etc.
Cualquiera con dos dedos de frente es capaz de ver que esto solo ha empezado y que no va a mejorar. El hecho de que las bolsas no lo reflejen solo confirma lo… » ver todo el comentario
Yo tengo liquidez, y no me atrevo a meterla porque no sé si bajará o subirá. Son tiempos inciertos
O los mercados se han vuelto completamente kamikazes (y mira que no hay nada más cobarde que un millón de dólares…) o el riesgo no es tan grave como lo pintan
En breve será lo contrario: modo pánico.
Yo no lo veo