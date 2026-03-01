edición general
Las aseguradoras cancelarán pólizas y aumentarán precios para los barcos en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz

Las aseguradoras de riesgo de guerra presentaron el sábado avisos de cancelación de las pólizas que cubren barcos que se mueven a través de este cuello de botella clave para el transporte de petróleo, según confirmaron estas compañías al Financial Times, y se espera que sus precios aumenten hasta un 50% en los próximos días.

ipanies #2 ipanies
Mola el sistema este!! Aseguras ante una guerra y cuando llega la guerra te cancelan y si quieres, te aseguras más caro. Win/win
1 K 25
taSanás #6 taSanás
#2 no dudo que la guerra sea una cláusula específica en el seguro.
Si quieres un seguro que cubra guerras, será muchísimo más caro de lo que la gente está dispuesta a pagar en momentos de paz…
2 K 27
#11 Dav3n *
#10 Qué parte de "si esto escala nadie va a cobrar una puta mierda" no se entiende? xD

No es solo que sea incierto, es que si esto dura más de dos semanas se puede hundir todo el sistema económico, lo cual implica que da igual en qué inviertas: vas a perder.

El tiempo de refugiarse en algo ya pasó y yo ya estoy cubierto con físico, nada de valores bursátiles en unos y ceros, eso se borra mañana mismo si esto va a mayores.

Ojalá me equivoque, pero pinta muy muy feo.
0 K 12
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
Mala noticia para China y la India que son los mayores receptores del crudo que pasa por el estrecho de Ormuz
0 K 12
JackNorte #7 JackNorte
#5 Creo que sera mala noticia para todos incluso para los que creian que esta guerra tenia algo positivo , pero ya se ira viendo.
1 K 27
#9 Dav3n
#5 Otra vez el lorito de repetición: que los barcos Chinos pueden pasar, lo dijeron ayer en repetidas ocasiones...
0 K 12
#8 Dav3n *
#4 No me gusta el juego y por eso no invierto, pero vamos, que el problema de jugar ahora mismo es que si esto escala nadie va a cobrar una puta mierda, así de simple.

Guárdate el mensaje en favoritos y hablamos next week, ahora mismo suenan alarmas en más de 200 lugares en Israel, Hezbollah e Irán están atacando Israel y Chipre, etc.

Cualquiera con dos dedos de frente es capaz de ver que esto solo ha empezado y que no va a mejorar. El hecho de que las bolsas no lo reflejen solo confirma lo…   » ver todo el comentario
0 K 12
taSanás #10 taSanás *
#8 sigo diciendo que si tan claro lo ves, no sería un juego, es una apuesta segura (al Menos desde tu punto de vista)

Yo tengo liquidez, y no me atrevo a meterla porque no sé si bajará o subirá. Son tiempos inciertos
0 K 8
taSanás #1 taSanás *
Y la bolsa, rebotando xD
O los mercados se han vuelto completamente kamikazes (y mira que no hay nada más cobarde que un millón de dólares…) o el riesgo no es tan grave como lo pintan  media
0 K 8
#3 Dav3n
#1 Hasta que se den cuenta de que las promesas de EEUU se van por el sumidero...

En breve será lo contrario: modo pánico.
0 K 12
taSanás #4 taSanás *
#3 pues apuesta todo lo que tengas en corto… así se hacen millonarios los valientes!

Yo no lo veo
0 K 8

