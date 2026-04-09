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El asedio a las batas blancas en Gaza: "No han sido víctimas colaterales, sino el centro mismo de la estrategia de guerra"

El asedio a las batas blancas en Gaza: "No han sido víctimas colaterales, sino el centro mismo de la estrategia de guerra"  

Desde el comienzo de la ofensiva israelí el 7 de octubre de 2023, en respuesta a los atentados de Hamás, el sistema sanitario gazatí ha sido desmantelado pieza a pieza. En los primeros siete meses de la campaña militar, 32 de los 36 hospitales de la Franja sufrieron daños directos o indirectos, fueron asaltados por el Ejército israelí o quedaron fuera de servicio. En este contexto, la labor médica ha dejado de ser una profesión para convertirse en un acto de rebeldía. RTVE Noticias publica un documental inédito de Médicos Sin Fronteras (MSF)

| etiquetas: gaza , hospitales , médicos sin fronteras
14 3 0 K 192 Documentales
4 comentarios
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  2. Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
    El ejército más (a)moral del mundo
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  3. Asimismov #3 Asimismov
    La principal causa de la eliminación de los médicos y sanitarios es que los médicos son testigos cualificados y las heridas de sus pacientes son evidencias de lo que ocurre en la ocupación.
    0 K 13
  4. #2 KaBeKa
    Cuando planeas un genocidio no hace falta médicos, al contrario que no se salve ni uno de los heridos. No tengamos que hacer el trabajo dos veces pensaran...
    Que asco da la productividad en ciertos sectores.
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