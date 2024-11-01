El asalto de Trump en el Smithsonian "El objetivo es cambiar completamente la cultura de los estádos unidos"

El 30 de mayo del año pasado, Kim Sajet trabajaba en su despacho de la imponente Galería Nacional de Retratos en Washington DC, con un gran pórtico. La galería es una de las ramas más importantes de la Institución Smithsonian, el complejo de museos nacionales que, durante casi 200 años, ha contado la historia de la nación. La suite del director, lo suficientemente grande como para acoger una pequeña fiesta, tiene una grandeza acorde con el papel del museo como encargado de los retratos de las figuras históricas más importantes de Estados Unidos