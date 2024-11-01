edición general
El asalto de Trump en el Smithsonian "El objetivo es cambiar completamente la cultura de los estádos unidos"

El asalto de Trump en el Smithsonian "El objetivo es cambiar completamente la cultura de los estádos unidos"

El 30 de mayo del año pasado, Kim Sajet trabajaba en su despacho de la imponente Galería Nacional de Retratos en Washington DC, con un gran pórtico. La galería es una de las ramas más importantes de la Institución Smithsonian, el complejo de museos nacionales que, durante casi 200 años, ha contado la historia de la nación. La suite del director, lo suficientemente grande como para acoger una pequeña fiesta, tiene una grandeza acorde con el papel del museo como encargado de los retratos de las figuras históricas más importantes de Estados Unidos

calde #1 calde
Cambiar la historia y la ciencia para que se adapte mejor a los delitos de grandeza del dictador. Lo hemos visto muchas veces ya en la historia.

Sólo decirle a los estadounidenses que apoyan este desvarío dictatorial, que si echan de menos tener monarca, nosotros les damos los nuestros, que no nos importa.
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#1 "delitos de grandeza", no sé si es intencionado, pero en el caso de Trump es perfecto. :hug:
calde #8 calde
#7 xD

puto teclado predictivo... :ffu:
cocolisto #9 cocolisto
Si los fascistas y compinches son capaces de blanquear a un asesino como Franco,¿no va a ser capaz el trompas de cambiar la cultura en su país?. Por cierto ¿qué cultura?. Porque si la española deja mucho que desear, la yanqui, más allá de pistolas, invasiones, matanzas y asesinatos, poco más puede aportar. Incluso prácticamente es el leiv motiv de toda su filmografia, por ejemplo.
Expat_Guinea_Ecuatorial #2 Expat_Guinea_Ecuatorial *
Poster que esa institucion publico sobre la "cultura blanca americana" el "hablando de raza" arriba que no falte. Esta claro que ellos mismos son los primeros que quieren cambiar la cultura de Estados Unidos  media
#4 Dav3n
#2 Me pregunto si pretenden cambiar la cultura del genocidio por la cultura del genocidio o si solo se quedarán en la cultura del genocidio xD
Expat_Guinea_Ecuatorial #5 Expat_Guinea_Ecuatorial
#4 Imperio seguira siendo, cambian los simbolos y parte de la ideologia. Quiza la tactica del wokismo va por el tema de poder justificar un imperio global sin que se note tanto
Imag0 #11 Imag0
Se el está poniendo cara de Amado Líder
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Que le den a la cultura norteamericana
#6 lordban
Traducción: "Solo nosotros podemos manipular la historia y usar instituciones para amoldar la cultura".
SMaSeR #10 SMaSeR
Pues como iban sobrados de cultura ahora 2 tazas con el oligofrénico al mando.
