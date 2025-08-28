edición general
El asalto de Donald Trump al regulador nuclear de EEUU plantea preocupaciones de seguridad

El ataque de Donald Trump a la independencia del organismo regulador de la seguridad nuclear estadounidense ha acelerado una grave "fuga de cerebros" en la agencia, lo...

4 comentarios
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Es triste decirlo ... pero ya lo predijeron los Simpsons.
jonolulu #2 jonolulu
Limpia, barata y segura, y para toda la eternidad
XtrMnIO #4 XtrMnIO
Donde llega el fascismo, huye la inteligencia.
arturios #3 arturios
Me parece muy bien :popcorn:
