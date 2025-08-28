·
7
meneos
29
clics
El asalto de Donald Trump al regulador nuclear de EEUU plantea preocupaciones de seguridad
El ataque de Donald Trump a la independencia del organismo regulador de la seguridad nuclear estadounidense ha acelerado una grave "fuga de cerebros" en la agencia, lo...
|
etiquetas
:
asalto
,
donald trump
,
regulador
,
nuclear
,
eeuu
6
1
0
K
83
actualidad
4 comentarios
#1
HeilHynkel
Es triste decirlo ... pero ya lo predijeron los Simpsons.
1
K
30
#2
jonolulu
Limpia, barata y segura, y para toda la eternidad
1
K
24
#4
XtrMnIO
Donde llega el fascismo, huye la inteligencia.
1
K
24
#3
arturios
Me parece muy bien
0
K
10
