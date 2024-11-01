"¿Qué es nuestra vida? ¡El juego!" - decía la ópera "La reina de picas". En todo momento, la gente ha buscado significados y mensajes ocultos en las barajas. ¿Puede un juego de cartas ser más que eso? Sí. Puede. La supervivencia de un prisionero en un campo de concentración es un juego con la muerte. El desarme moral del enemigo es un juego con poderosas cartas de triunfo secretas. Hacer una pequeña "bomba" ideológica en una ciudad sitiada es un juego de superar obstáculos monstruosos. Hemos recopilado tres barajas únicas antifascistas.