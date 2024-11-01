edición general
Artistas amenazan con boicotear la Bienal de Venecia por el pabellón israelí [Eng]

Los planes para establecer un “pabellón alternativo” para Israel dentro del histórico Arsenale eluden el tema de su continua inclusión en el histórico festival de arte, dijeron activistas. Artistas, curadores y trabajadores culturales amenazan con boicotear la 61ª Bienal de Venecia, cuya inauguración está prevista para el 9 de mayo de 2026, por su “invitación cómplice” a Israel." Después de más de 700 días de genocidio y 77 años de ocupación, apartheid y limpieza étnica, el pabellón debe permanecer cerrado”, se lee en la misiva.

pepel #1 pepel
Israel al paredón. Que aprendan de nuevo a vivir sin país, como pretender hacer a los palestinos. Que les devuelvan sus tierras.
Felón_Task #2 Felón_Task
Bravo!
