Artista viste traje realizado con 24 pañales y camina por el Támesis para protestar por la contaminación de las aguas. Cayó enfermo [ENG]  

Zack Mennel es un artista de performance que usó un traje hecho con 24 pañales para adultos. Su objetivo era visibilizar la contaminación por aguas residuales y el trato que reciben ciertos grupos como una carga para la sociedad. El artista se sumergió en el Támesis, en la costa de Deptford. Durante este proceso, muchos desechos se filtraron en el traje. La performance afectó gravemente la salud del artista al contraer la enfermedad de Weil por orina de rata. La situación se volvió tan grave que ni siquiera pudieron conservar el traje debido...