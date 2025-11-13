edición general
El artista David Shrigley vende montones de cuerda vieja por 1,3M$ [Eng]  

El artista nominado al Premio Turner, David Shrigley, pasó meses viajando por el país recolectando cuerdas no deseadas para demostrar, literalmente, que puede ganar dinero con cuerdas viejas. Dijo: «Esta exposición empezó con un dicho: la cuerda vieja no sirve. Además, es difícil de reciclar, así que hay mucha por ahí. Pensé: ¿y si la convierto en una exposición literal de cuerdas viejas? Y luego digo: sí, esto es arte, y sí, se puede comprar por un millón de libras».

Charles_Dexter_Ward
-La instalación, titulada "Exhibition of Old Rope", fue creada durante siete meses.
- Shrigley describe el precio de £1 millón como una provocación y justificación a la vez, argumentando que "por peso, en realidad es muy buen valor" en comparación con otras obras de arte contemporáneo.

Vía: -> www.perplexity.ai/discover/arts/artist-david-shrigley-selling-wGfVgdbR
DayOfTheTentacle
El límite entre estafa y negocio es difuso
