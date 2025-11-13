El artista David Shrigley vende montones de cuerda vieja por 1,3M$ [Eng]  

El artista nominado al Premio Turner, David Shrigley, pasó meses viajando por el país recolectando cuerdas no deseadas para demostrar, literalmente, que puede ganar dinero con cuerdas viejas. Dijo: «Esta exposición empezó con un dicho: la cuerda vieja no sirve. Además, es difícil de reciclar, así que hay mucha por ahí. Pensé: ¿y si la convierto en una exposición literal de cuerdas viejas? Y luego digo: sí, esto es arte, y sí, se puede comprar por un millón de libras».