La artista Agnes Denes cultiva un campo de trigo en el Bajo Manhattan, Nueva York, 1982 [ENG]

En 1982, la artista conceptual Agnes Denes transformó un vertedero baldío cerca de Wall Street en un campo de trigo de 2 acres para su proyecto "Wheatfield – A Confrontation". Encargada por el Public Art Fund, llevó meses de trabajo, incluyendo preparar el suelo, excavar manualmente surcos y sembrar semillas. Mantuvieron el campo mediante riego, deshierbe y fertilización, y cosecharon más de 1000 libras de trigo. El terreno, en su día lleno de escombros procedentes de la excavación del World Trade Center, estaba valorado en 4500 millones de $.

EsUnaPreguntaRetórica #2 EsUnaPreguntaRetórica
Encargada por el Public Art Fund, llevó meses de trabajo, incluyendo preparar el suelo, excavar manualmente surcos y sembrar semillas.

Increíble, quién lo hubiera imaginado...
Khadgar #1 Khadgar
After the harvest, the grain was distributed to 28 cities as part of an international exhibition, and the seeds were planted around the world. This ensured the project’s message continued to grow, both literally and symbolically.

Un bonito gesto, sin duda. Me gustaría saber si esas plantaciones siguen allí y si todavía recuerdan la procedencia de las semillas.
#3 Dimedequepresumes *
....
