La artista Agnes Denes cultiva un campo de trigo en el Bajo Manhattan, Nueva York, 1982 [ENG]  

En 1982, la artista conceptual Agnes Denes transformó un vertedero baldío cerca de Wall Street en un campo de trigo de 2 acres para su proyecto "Wheatfield – A Confrontation". Encargada por el Public Art Fund, llevó meses de trabajo, incluyendo preparar el suelo, excavar manualmente surcos y sembrar semillas. Mantuvieron el campo mediante riego, deshierbe y fertilización, y cosecharon más de 1000 libras de trigo. El terreno, en su día lleno de escombros procedentes de la excavación del World Trade Center, estaba valorado en 4500 millones de $.