El artífice marroquí del espionaje con Pegasus, 'hackeado': sus datos y propiedades, en la red

Con ese "malware" fueron espiados no solo opositores marroquíes y generales argelinos sino políticos europeos de primer nivel, entre ellos el presidente francés Emmanuel Macron, el belga Charles Michel que entonces presidía el Consejo Europeo, según reveló en 2021 la investigación del consorcio periodístico Forbidden Stories. Un año más tarde, en España fue el propio Gobierno el que dio a conocer que los dispositivos del presidente Pedro Sánchez y al menos dos ministros fueron infectados.