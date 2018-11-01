Artículo 4: Ser libre de la esclavitud

Nadie tiene derecho a hacernos esclavos y no debemos hacer que nadie sea nuestro esclavo. Desde la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos hace 70 años ha habido enormes progresos. Ciertamente los ha habido en los 150 años transcurridos desde que economías enteras se basaron en la propiedad de nuestros semejantes líderes religiosos alegaron inspiración divina para el sistema opresivo. Sin embargo, las prácticas similares a la esclavitud y el tráfico de humanos siguen siendo una realidad de nuestro tiempo.