Arthur Conan Doyle y las guerras napoleónicas. Aventuras (e invenciones) del brigadier Gerard

El famoso rechazo de Conan Doyle hacia su pesonaje literario más famoso, Sherlock Holmes, derivaba de que en la época en la que él escribía lo que tenía prestigio era la novela histórica. Si por el escritor hubiera sido, tan sólo habría escrito novelas ambientadas en épocas bastante alejadas de su propia época. O no tanto. Ese fue el caso de la obra titulada “Hazañas y aventuras del brigadier Gerard” donde Conan Doyle se adentraba en un periodo ya histórico pero no lejano, para él, en el tiempo: las guerras napoleónicas.