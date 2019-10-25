El arte secreto del marmoleado [Eng]  

Es la técnica de bricolaje por excelencia: el marmoleado. Sí, esos patrones hipnóticos que se encuentran en libros antiguos, papelería elegante y envases, donde parece como si todo el espectro de colores hubiera sido extraído a través de un caleidoscopio y vertido sobre un trozo de papel. ¿Cuál es la historia detrás de esta laboriosa técnica? La respuesta abarca siglos y culturas, y se remonta a casi 1000 años atrás, a una habilidad que a menudo se ha convertido en leyenda; un secreto celosamente guardado que se transmite de maestro a aprendiz,