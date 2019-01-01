edición general
5 meneos
51 clics
El arte de crear efectos especiales en el cine mudo: el ingenio antes de la era de la CGI [Eng]

El arte de crear efectos especiales en el cine mudo: el ingenio antes de la era de la CGI [Eng]  

Si alguien intenta afirmar que las películas modernas tienen demasiados efectos especiales, recuérdenle esto. Las películas siempre han usado efectos especiales para engañar al público, y nosotros solo estamos usando nuevas variaciones de herramientas de hace un siglo. De hecho, desde el principio, creadores como Georges Méliès desafiaron los límites del celuloide y los 24 fotogramas por segundo como los magos y showmen que eran. Sí, eran atletas asombrosos y ágiles, pero no eran tontos. Los trucos de cámara les ayudaban a parecer sobrehumanos.

| etiquetas: cine mudo , efectos especiales
5 0 0 K 100 cinéfilos
1 comentarios
5 0 0 K 100 cinéfilos
johel #1 johel
El de chaplin en el centro comercial es el ejemplo perfecto de la magia de la perspectiva. Otro increible, del siempre genio Keaton es el truco de atravesar el estomago de una persona. Recordemos que esta gente para cuando se invento el cine ellos ya lo habian inventado todo en el teatro y el vodevil;
www.youtube.com/shorts/RxbSvZiUCzA
1 K 31

menéame