El arte de crear efectos especiales en el cine mudo: el ingenio antes de la era de la CGI [Eng]  

Si alguien intenta afirmar que las películas modernas tienen demasiados efectos especiales, recuérdenle esto. Las películas siempre han usado efectos especiales para engañar al público, y nosotros solo estamos usando nuevas variaciones de herramientas de hace un siglo. De hecho, desde el principio, creadores como Georges Méliès desafiaron los límites del celuloide y los 24 fotogramas por segundo como los magos y showmen que eran. Sí, eran atletas asombrosos y ágiles, pero no eran tontos. Los trucos de cámara les ayudaban a parecer sobrehumanos.