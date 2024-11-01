[Art. de opinión] Para Sánchez, de España, la lucha contra los multimillonarios tecnológicos es algo personal [Ing]

El primer ministro ha soportado años de abusos en las plataformas de redes sociales que ahora pretende regular. El español Pedro Sánchez se está enfrentando a los multimillonarios tecnológicos más importantes del mundo y, para él, la lucha es personal. Dos años después de que el líder socialista contemplara la posibilidad de dimitir para proteger a sus seres queridos de una avalancha de insultos en Internet, Sánchez está impulsando una ley para prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años y responsabilizar penalmente a los…