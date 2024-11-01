edición general
[Art. de opinión] Para Sánchez, de España, la lucha contra los multimillonarios tecnológicos es algo personal [Ing]

[Art. de opinión] Para Sánchez, de España, la lucha contra los multimillonarios tecnológicos es algo personal [Ing]

El primer ministro ha soportado años de abusos en las plataformas de redes sociales que ahora pretende regular. El español Pedro Sánchez se está enfrentando a los multimillonarios tecnológicos más importantes del mundo y, para él, la lucha es personal. Dos años después de que el líder socialista contemplara la posibilidad de dimitir para proteger a sus seres queridos de una avalancha de insultos en Internet, Sánchez está impulsando una ley para prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años y responsabilizar penalmente a los…

JanSmite #1 JanSmite
Vía Roger Senserrich.
#3 Tensk
No es personal, es que un enemigo exterior siempre da más votos.

Y no entro en quién tiene o no razón.
Febrero2034 #5 Febrero2034
¿TikTok de quien es?
#2 Nastar
Mirar como agito el pañuelitoooooo!!!!
#4 colemur
Pues no lo creo, aunque ojalá.
#6 Febrero2027
Pero si sacó lo de los 16 años para tapar todo lo del accidente de tren y crear una polémica que tape la anterior.
Parece que no le conocéis
