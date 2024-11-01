edición general
Arresto por el Nord Stream plantea preguntas delicadas

Si se revelara que Serhii K. estuvo realmente detrás del atentado, una cuestión políticamente delicada es si tenía vínculos con el Estado ucraniano o con los líderes militares, e incluso si posiblemente actuó en su nombre. Esto podría tensar gravemente las relaciones entre Ucrania y Alemania y poner en tela de juicio el continuo apoyo militar y financiero alemán a Ucrania en la guerra contra Rusia.

comentarios
SeñorPresunciones
Ya, seguro. Los Alemanes van a seguir tragando rabo y por ende emplazándonos a que nosotros les acompañemos en un gran bukkake financiero, que la fiesta no pude parar.
aupaatu
Ahora va ha ser una sorpresa que Ucrania fuera la causa de de la voladura del Nord Stram
platypu
Tienes acciones de la compañia o te paga Putin?

6 paginas completas de noticias sobre el nord stream, 134 envios para ser mas exactos :shit:  media
Verdaderofalso
#3 también puedes ir y ver cuántas hay de:
Nazis, extrema derecha, nick fuentes, Cpac, Bolsonaro, Jeanine añez, Moms of liberty, asalto al Capitolio, asalto al ayuntamiento de Lorca, Reichsburger, Giuliani, Dominion Voting System…

Tienes toda la tarde

Por cierto, mencióname cuando quieras hablar no me seas cobarde o vergonzoso
pericoporro
Las relaciones entre Ucrania y Alemania se tensarán tanto como diga Trump.
