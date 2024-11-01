Arresto por el Nord Stream plantea preguntas delicadas

Si se revelara que Serhii K. estuvo realmente detrás del atentado, una cuestión políticamente delicada es si tenía vínculos con el Estado ucraniano o con los líderes militares, e incluso si posiblemente actuó en su nombre. Esto podría tensar gravemente las relaciones entre Ucrania y Alemania y poner en tela de juicio el continuo apoyo militar y financiero alemán a Ucrania en la guerra contra Rusia.
| etiquetas: nordstream , alemania , ucrania , sabotaje , gaseoducto
6 paginas completas de noticias sobre el nord stream, 134 envios para ser mas exactos
Nazis, extrema derecha, nick fuentes, Cpac, Bolsonaro, Jeanine añez, Moms of liberty, asalto al Capitolio, asalto al ayuntamiento de Lorca, Reichsburger, Giuliani, Dominion Voting System…
Tienes toda la tarde
Por cierto, mencióname cuando quieras hablar no me seas cobarde o vergonzoso