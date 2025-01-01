Arrestan a una pareja por estafar más de 2.800 euros a una anciana en Castell de Ferro

La Guardia Civil, en el marco de la operación Noria 25, ha detenido a un hombre y una mujer de 40 y 39 años respectivamente, como presuntos autores de un delito de estafa a una persona mayor en la localidad de Castell de Ferro. Los autores, que son pareja, aprovechando que la víctima, una mujer de 78 años de edad, se encontraba en una situación de soledad no deseada, trabaron amistad con ella hasta que consiguieron ganarse su confianza y se ofrecieron a cuidarla y ayudarla en las labores del hogar. Dado que la acompañaban a sus gestiones bancar