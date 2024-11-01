edición general
El arranque de ALIA, el modelo de IA español, ha sido errático y decepcionante. Ahora sabemos por qué

Un lanzamiento prematuro. ALIA-40b fue criticado entre quienes lo probaron. Las pruebas de rendimiento iniciales ya mostraron cómo el rendimiento era muy pobre y comparable al de Llama-2-34b, un modelo Open Source que se lanzó a mediados de 2023. El mensaje fue claro: ALIA estaba muy por detrás de sus competidores. El modelo ni siquiera forma parte de grandes comparativas de rendimiento como las de LLM-Stats, Artificial Analysis y sobre todo LMArena que entre sus 176 modelos no incluye el modelo español.

Andreham #1 Andreham
El motivo te sorprenderá si no sabes cómo funcionan los chiringuitos en España.
4 K 40
#2 Borus *
#1 Para los políticos, lo importante no es el fondo, sino las formas.
0 K 10
#4 VFR
#1 por que el gobierno ha hecho otra chapuza?
0 K 8
#3 Mesopotámico
Nesecitamos un observatorio para ver que es lo que realmente ha pasado
2 K 20
#5 poxemita
Bien, una IA española, y como tal no puntúa bien en matemáticas y encima tendrá problemas de comprensión lectora. Una IA que representa a sus ciudadanos.
1 K 19
#7 aldeca77 *
"Se habló de la familia de modelos de IA en castellano y lenguas cooficiales" el resultado "afirma que "es el mejor de los modelos en euskera, y el segundo en catalán y gallego" :palm: inversión en lenguas minoritarias y exclusivas de España y aún así en un nicho tan español no es el mejor...que buena comisión se han embolsado en algunos despachos.
1 K 14
manzitor #6 manzitor *
Os veo a todos haciendo patria 8-D
0 K 11

