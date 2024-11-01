El arranque de ALIA, el modelo de IA español, ha sido errático y decepcionante. Ahora sabemos por qué

Un lanzamiento prematuro. ALIA-40b fue criticado entre quienes lo probaron. Las pruebas de rendimiento iniciales ya mostraron cómo el rendimiento era muy pobre y comparable al de Llama-2-34b, un modelo Open Source que se lanzó a mediados de 2023. El mensaje fue claro: ALIA estaba muy por detrás de sus competidores. El modelo ni siquiera forma parte de grandes comparativas de rendimiento como las de LLM-Stats, Artificial Analysis y sobre todo LMArena que entre sus 176 modelos no incluye el modelo español.