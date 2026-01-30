Arranca en Vigo la construcción de la primera fábrica de chips fotónicos de España

Cuando arrancó Citroën en Vigo, estábamos viviendo un proyecto que alcanzaría todo el planeta. Pues con Sparc pasará lo mismo, pero en el ámbito de la altísima tecnología. El mundo entero va a participar en esto». Para el alcalde Abel Caballero, el tejido empresarial de Galicia acaba de dar un paso de gigante con el inicio de las obras de la primera fábrica de chips fotónicos de España, situada en el polígono de Valadares. Con Indra como socio principal, el centro aspira a producir en un laboratorio hasta 20.000 obleas al año