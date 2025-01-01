edición general
Arranca la búsqueda de proyectos para desnitrificar el Mar Menor

El Mar Menor encara este otoño una cita clave en la batalla contra la contaminación. En octubre, la Comunidad y el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) abrirán la convocatoria para recibir propuestas capaces de reducir los nitratos que asfixian la laguna.

HeilHynkel #2 HeilHynkel
que lo asfalten, así no echan más nitratos. xD
reivaj01 #7 reivaj01
#2 Y encima del asfalto que pongan césped artificial, así será todo verde y se hará un jaque mate a los ecologistas.
HeilHynkel #10 HeilHynkel
#7

Y luego, los toldos de dickface :-D
#13 omega7767
#10 y que los llenen de terrazas para que haya libertad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
1 - dejar de verterlos
#3 luckyy
#1 Todavía no han llegado a esa conclusión
#14 omega7767
#1 ¿porque? pensarán ellos cuando ahora se van a forrar limpiando los vertidos que permitieron

Dije limpiar, pero lo que es seguro es que se va a gastar mucho dinero, lo que quede limpio está por ver
ContinuumST #4 ContinuumST
"El proceso se divide en tres etapas: primero, el diseño y validación de la solución a pequeña escala; después, la construcción y prueba del prototipo junto al Albujón; y por último, la verificación en condiciones reales, con seguimiento en tiempo real de la calidad del agua."

Corrijo: El proceso se divide en tres etapas: primero, el diseño y validación de la solución a pequeña escala; después ya no hay dinero para más.
reivaj01 #5 reivaj01
#4 Pues, lamentablemente, tengo que volver a corregir:

El proceso se divide en tres etapas sobres
ContinuumST #6 ContinuumST
#5 Jajajaja. ;)
Yuiop #8 Yuiop
Hace falta más sobres dónde meter los nitratos.
OCLuis #11 OCLuis
Empezar por no votar a los que denigran la naturaleza estaría bien.
Dene #9 Dene
He oído que la bilis neutraliza los nitratos.. han probado a arrojar al mar políticos del PPVOX a ver si funciona?
#12 Toponotomalasuerte
Más sobrecillos!!! Lo gana el cuñao del presi? O un sobrino tonto? Mo de poner medios para dejar de vertir es de pobres!! Mejor generar sobrecitos
#15 fremen11 *
Joder si es superfácil NI-TRATO, ya cierro al salir......
