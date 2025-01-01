Arranca la búsqueda de proyectos para desnitrificar el Mar Menor

El Mar Menor encara este otoño una cita clave en la batalla contra la contaminación. En octubre, la Comunidad y el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) abrirán la convocatoria para recibir propuestas capaces de reducir los nitratos que asfixian la laguna.
| etiquetas: mar menor , nitratos mar menor , contaminacion mar menor , albujon
Y luego, los toldos de dickface
Dije limpiar, pero lo que es seguro es que se va a gastar mucho dinero, lo que quede limpio está por ver
Corrijo: El proceso se divide en tres etapas: primero, el diseño y validación de la solución a pequeña escala; después ya no hay dinero para más.
El proceso se divide en tres
etapassobres