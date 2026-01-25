Arquitectura de la inquietud en Strange Houses

El otro día ojeando comics en La Casa del libro me fijé en un manga titulado Strange Houses en cuya portada aparecía el plano de una casa. La sinopsis me atrajo de inmediato, se trataba de una historia de misterio cuya trama discurría conectada con el extraño diseño de varias viviendas. Aunque el manga no es mi estilo de comic favorito tengo que reconocer que es en el encuentro las historias más surrealistas e ingeniosas de toda la producción narrativa que llega a mis manos. En mi colección tengo títulos tan alucinantes como Aula a la deriva, Autasasinofilia o Quiero comerme tu páncreas que son auténticas joyas de lo inesperado. Strangers House es, desde luego, otro título a incorporar a mí catálogo de sorpresas imprescindibles.