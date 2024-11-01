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Arquitectura chinesca: 6 extravagantes "casas chinas" en Europa [ENG]

Arquitectura chinesca: 6 extravagantes "casas chinas" en Europa [ENG]

En los siglos XVII y XVIII se produjo una cierta obsesión por China en Europa, siendo el país del Lejano Oriente un objeto de fascinación para las élites europeas, lo que llevó a la aparición de la "arquitectura chinesca" como intento de reproducir estilos de China. De la Palazzina Cinese en Palermo a la Drachenhaus en Potsdam, en Europa hubo abundantes ejemplos de esta arquitectura de fantasía orientalizante.

| etiquetas: arquitectura , china , estilo chinesco , barroco , rococó
9 0 0 K 170 Arquitectura
8 comentarios
9 0 0 K 170 Arquitectura
themarquesito #1 themarquesito
En el siglo XIX, en cambio, el objeto de fascinación fue Japón, que recientemente había abandonado el aislacionismo.
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#3 kaos_subversivo
#1 y el brindis entiendo que vendría de aquella epoca, no?

C&P:

chinchín es un término originariamente chino que vendría de la palabra Qǐng, que no significa otra cosa que 'por favor', y es que esa petición —que no tiene que ver con el clinclín— sería con la cual estaríamos invitando a nuestros compañeros a brindar.

En mandarín, ese sonido reiterativo se utilizará para invitar a chocar las copas con los invitados. Tal y como indicaba el escritor Lorenzo Magalotti, italiano, en 1666…   » ver todo el comentario
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Stathamdepueblo #4 Stathamdepueblo
#1 No se si conoces y quizá hayas visitado el Museo Oriental de Valladolid, lleno de piezas que abarcan estos periodos, al igual que anteriores y más recientes; en cualquier caso es una visita interesantísima. No es un museo especialmente grande pero sí muy completo y la mayoría de los fondos se corresponden en origen a China y a Filipinas, con alguna pieza japonesa notable.
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themarquesito #5 themarquesito
#4 Lo he visitado y me encanta, de lo más interesante que hay en Pucela.
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Stathamdepueblo #7 Stathamdepueblo
#5 una mañana bien aprovechada :-D
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Kyoko #8 Kyoko
#1 Un caso muy curioso es el Royal Pavilion de Brighton. Una horterada de cuidado con exterior indio e interior chino lleno de mandarines y dragones. Fue un capricho de Jorge IV de Inglaterra, mas conocido como el príncipe regente (si has visto Blackadder, si, és ESE príncipe regente).
brightonmuseums.org.uk/visit/royal-pavilion-garden/
La reina Victoria se lo quitó de encima rapido y lo vendió a la ciudad de Brighton...
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Moderdonia #2 Moderdonia
—Dice usted que es experto en arquitectura China.
—Así es.
—Díganos, ¿cuál es su puente favorito?
—El de año nuevo chino.
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Don_Pixote #6 Don_Pixote
En España:  media
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menéame