Arquitectura chinesca: 6 extravagantes "casas chinas" en Europa [ENG]

En los siglos XVII y XVIII se produjo una cierta obsesión por China en Europa, siendo el país del Lejano Oriente un objeto de fascinación para las élites europeas, lo que llevó a la aparición de la "arquitectura chinesca" como intento de reproducir estilos de China. De la Palazzina Cinese en Palermo a la Drachenhaus en Potsdam, en Europa hubo abundantes ejemplos de esta arquitectura de fantasía orientalizante.
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C&P:
chinchín es un término originariamente chino que vendría de la palabra Qǐng, que no significa otra cosa que 'por favor', y es que esa petición —que no tiene que ver con el clinclín— sería con la cual estaríamos invitando a nuestros compañeros a brindar.
En mandarín, ese sonido reiterativo se utilizará para invitar a chocar las copas con los invitados. Tal y como indicaba el escritor Lorenzo Magalotti, italiano, en 1666… » ver todo el comentario
brightonmuseums.org.uk/visit/royal-pavilion-garden/
La reina Victoria se lo quitó de encima rapido y lo vendió a la ciudad de Brighton...
—Así es.
—Díganos, ¿cuál es su puente favorito?
—El de año nuevo chino.