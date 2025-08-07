edición general
7 meneos
32 clics
El arquitecto Santiago Calatrava, víctima de un robo en València: le sustraen un reloj de unos 100.000 euros

El arquitecto Santiago Calatrava, víctima de un robo en València: le sustraen un reloj de unos 100.000 euros

El arquitecto valenciano Santiago Calatrava ha sido víctima de un robo en València, cuando un hombre se ha apoderado del reloj que portaba y que está valorado en unos 100.000 euros, según han confirmado fuentes de la investigación. El incidente tuvo lugar este miércoles sobre las 20.30 horas, a la altura de Pont de Fusta de València, cuando un hombre se aproximó al arquitecto, que se encontraba con unos familiares esperando un taxi, y le quitó el reloj.

| etiquetas: calatrava , robo , reloj , valencia
5 2 1 K 69 actualidad
13 comentarios
5 2 1 K 69 actualidad
Comentarios destacados:    
#5 DavidEF
Igual es que tuvo que huir por la pasarela de Zubizuri, te resbaló y por eso le pillaron...
7 K 59
lentulo_spinther #1 lentulo_spinther
Quien roba a un ladrón...
3 K 53
#4 chocoleches
No le han robado nada, "El presunto ladrón fue arrestado por la Policía tras ser retenido por familiares de Calatrava"

Mira que es difícil robar un reloj (entiendo que lo llevaba en la muñeca) y lo pillan en la parte fácil que es salir corriendo.
1 K 17
valandildeandunie #6 valandildeandunie
Y más por esa zona, que entiendo que será la zona que da a la catedral, donde tiene un edificio entero, y son todo callejuelas y el río.

Hay que ser tonto {0x1f602}
0 K 17
a69 #10 a69
El momento peligroso es cuando llamas al taxi, ahí pones el peluco a la vista de la gente y los cacos lo saben.
0 K 12
Barney_77 #2 Barney_77 *
Quien roba a ladrón... Lo voy a dejar aunque esta duplicado el comentario, pero es verdad.
0 K 11
DDJ #9 DDJ
Ir por la calle con cien mil euros en la muñeca debería ser punible por incitar a la violencia
0 K 11
#12 guillersk
#9 ¿ Como una minifalda?


Cada día se leen burradas más grandes en esta web, debe ser el calor
0 K 10
delcarglo #3 delcarglo
Voy a llorar un poco
0 K 10
Rorschach_ #7 Rorschach_
Eso es que tenía un reloj de 100.000 euros, que se joda.
0 K 9
Apotropeo #8 Apotropeo
Calatrava también se la clavan
0 K 8
#11 NireeN
Sabiendo cómo es este personaje, en cuanto él se aleja de aquello que ha tocado deja inmediatamente de funcionar. Así que el reloj dejaría de tener valor.
0 K 6
#13 rodriarevalo
Que una persona lleve un reloj que vale más que mi piso es señal de cómo de mal está el mundo y la sociedad.
0 K 6

menéame