El arquitecto Santiago Calatrava, víctima de un robo en València: le sustraen un reloj de unos 100.000 euros

El arquitecto valenciano Santiago Calatrava ha sido víctima de un robo en València, cuando un hombre se ha apoderado del reloj que portaba y que está valorado en unos 100.000 euros, según han confirmado fuentes de la investigación. El incidente tuvo lugar este miércoles sobre las 20.30 horas, a la altura de Pont de Fusta de València, cuando un hombre se aproximó al arquitecto, que se encontraba con unos familiares esperando un taxi, y le quitó el reloj.