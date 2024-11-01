El arqueoma: la "materia oscura" del microbioma [ENG]

Las arqueas son el olvidado tercer dominio de la vida y forman parte de nuestro microbioma. Las arqueas no son bacterias, aunque lo parezcan, carecen de estructuras típicas de bacterias como el peptidoglicano de las membranas o el LPS (lipopolisacárido). Las arqueas son épicas y pueden resistir condiciones extremas de alta salinidad o temperatura pero también asientan en medios menos hostiles, como el cuerpo humano. Son además importantes en los ciclos bioquímicos del medio ambiente. No son patógenas y están infraestudidas.