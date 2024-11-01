·
Arqueólogos desentierran un hueso de elefante de 2.200 años. Podría ser la primera evidencia de los legendarios elefantes de guerra de Anibal [EN]
El famoso general cartaginés utilizó elefantes durante las Guerras Púnicas. Pero hasta ahora, los arqueólogos nunca habían encontrado restos óseos que relacionaran a los animales con el conflicto.
historia
cartago
roma
actualidad
relacionadas
#1
MoñecoTeDrapo
Relacionada/Duplicada del mes pasado:
www.meneame.net/story/restos-elefante-guerra-municion-catapultas-segun
Y de hace un par de años:
www.meneame.net/story/hallado-cordoba-hueso-elefante-batalla-hace-dos-
