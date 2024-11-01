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Arqueología en mi jardín: Cuando la poesía se disfraza de historia: leer entre líneas sin perder el rigor

Quienes investigamos el mundo antiguo debemos ser extremadamente cuidadosos al leer una fuente griega o romana y convertir su relato en “hecho histórico”. Autores como Heródoto, Tucídides, Tito Livio o Tácito no escribían desde la neutralidad moderna: seleccionaban, interpretan y modelaban los hechos según su contexto político, sus objetivos literarios y su propia visión moral del pasado. Sus obras son testimonios valiosísimos, pero también construcciones retóricas que responden a intereses, géneros y tradiciones concretas.

| etiquetas: historia , poesía , arqueología
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