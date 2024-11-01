Arnaldo Otegui defiende a Santos Cerdán y denuncia un golpe de estado para regresar al bipartidismo en España

"No ponemos la mano en el fuego, porque no sabemos. Pero Santos fue nuestro interlocutor para muchas cosas y creemos que está pagando por algunas cosas que hizo", ha indicado Otegui.
Por supuesto es todo golpismo, fascismo
El PSOE nunca roba y menos los vasco navarros
Es verdad que la izquierda no reacciona igual que la derecha con la corrupción
La derecha acaba con "esa persona de la que usted me habla"
La izquierda directamente lo niega todo y hasta con grabaciones y putas colocadas en empresas públicas te hablan de persecución, golpismo, fascismo y víctimas
Ellos, siempre victimas
Incluso cuando matan por la espalda son victimas
Y eso que el puto teatro y basura que se ve en los juzgados creo que ni los votontos regres os lo tragais.
O por favor, haz el ridículo defendiendo la honestidad de peinado con la hija colocada en pozuelo de nuevo talento del PP. Venga! Y luego me detallas las dimisiones o los ceses en el PP.