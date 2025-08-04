La Armada “Invencible”. Historia, arte y Leyenda Negra

Estos días las redes sociales recuerdan y exaltan la famosa derrota de la Armada “Invencible” y en el mundo anglosajón se celebran esas fechas como las de un hito que cambió radicalmente la Historia del mundo. El error es considerar esa batalla naval de 1588 como algo tan sustancial y que se haga en cuentas dedicadas precisamente a hablar de Historia. Entre otras cosas, se obvia que España ganó finalmente la guerra y en 1604 se firmó una paz imponiendo sus condiciones -bastante benevolentes- y la Historia continuó sin cambio radical.