Argentina: el nuevo debate político-mediático para bajar la edad de imputabilidad de los menores asesinos nos obliga a repensarnos ¿Con qué se alimenta socialmente un niño que mata?

La idea de “endurecer” esquiva qué hacer realmente con chicos que llegan al delito desde contextos de extrema vulnerabilidad y abandono estatal. La mayoría de los menores involucrados en hechos graves provienen de sectores marginales, chicos que muchas veces ni siquiera accedieron a la alfabetización básica. El primer antídoto es, paradójicamente, instituciones que funcionen, escuelas que contengan, barrios donde el Estado no aparezca solo después del crimen. Y pensar en políticas a largo plazo sobre infancia, salud mental y desigualdad.

| etiquetas: argentina , menores , imputabilidad , debate
5 comentarios
Dakaira #5 Dakaira
#1 Pitchford
¿Con películas y videojuegos para mayores de 18 años, que están plagados de violencia y sangre?
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
#1 la culpa es del tetris.
#2 mariopg
menores pobres, ojo
#3 Nasser
Se alimenta de motosierras. xD
