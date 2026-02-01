Argentina: el nuevo debate político-mediático para bajar la edad de imputabilidad de los menores asesinos nos obliga a repensarnos ¿Con qué se alimenta socialmente un niño que mata?

La idea de “endurecer” esquiva qué hacer realmente con chicos que llegan al delito desde contextos de extrema vulnerabilidad y abandono estatal. La mayoría de los menores involucrados en hechos graves provienen de sectores marginales, chicos que muchas veces ni siquiera accedieron a la alfabetización básica. El primer antídoto es, paradójicamente, instituciones que funcionen, escuelas que contengan, barrios donde el Estado no aparezca solo después del crimen. Y pensar en políticas a largo plazo sobre infancia, salud mental y desigualdad.