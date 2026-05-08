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Argentina: Mercedes-Benz inauguró en Zárate su nueva planta de camiones y buses tras una inversión de USD 110 millones

Con la presencia de importantes directivos del grupo, cientos de empresarios del sector y trabajadores, e importantes miembros del Gobierno, Mercedes-Benz Camiones y Buses celebró este viernes la inauguración oficial de su nuevo Centro Industrial Zárate, un proyecto que implicó una inversión de USD 110 millones y que representó el acontecimiento más importante desde la creación de la compañía como subsidiaria de Daimler Truck. Es la primera fábrica del sector automotriz construida desde cero en la Argentina en los últimos 15 años.

| etiquetas: argentina
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5 comentarios
1 0 0 K 10 actualidad
Findeton #3 Findeton
#2 También han anunciado una inversión de US $10.000 millones por parte de Chevron en Argentina.

x.com/LuisCaputoAR/status/2052096076006473986
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desfaenat #4 desfaenat
#3 De momento solo es la promesa que van a enviar un proyecto . Ya veremos en que queda.
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Findeton #5 Findeton
#4 Si, de momento "sólo" tienen más de 100B en el RIGI.
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#1 kaos_subversivo
Con esa pasta no te da ni para un zendal. Que han montado? Una nave y ya?
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#2 omega7767
#1 es la leche los malgastos/corruptelas de los derechuzos, ¿cuantos 100s de millones fueron en el Zendal 200? ciudad de la justicia, y de oca en oca tiro por que me toca y caigo en la ciudad olímpica ....sobres y sigo
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menéame