Argentina: Mercedes-Benz inauguró en Zárate su nueva planta de camiones y buses tras una inversión de USD 110 millones

Con la presencia de importantes directivos del grupo, cientos de empresarios del sector y trabajadores, e importantes miembros del Gobierno, Mercedes-Benz Camiones y Buses celebró este viernes la inauguración oficial de su nuevo Centro Industrial Zárate, un proyecto que implicó una inversión de USD 110 millones y que representó el acontecimiento más importante desde la creación de la compañía como subsidiaria de Daimler Truck. Es la primera fábrica del sector automotriz construida desde cero en la Argentina en los últimos 15 años.