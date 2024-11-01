Argentina - Espejitos de colores: los F16 usados y la ilusión de comprar soberanía

Seis F-16 que nacieron cuando Alfonsín todavía contaba los muertos de Malvinas y Galtieri era un mal chiste en los cuarteles. Aviones que ya pelearon todas las guerras norteamericanas de los últimos cuarenta años y ahora los compramos usados a Dinamarca por 300 millones de dólares. Trescientos millones que podrían haber sido hospitales, trenes o un aumento equivalente a varios meses de jubilación mínima para millones de ancianos, pero que se van en fierros viejos porque alguien decidió que la soberanía se mide en cantidad de alas prestadas.