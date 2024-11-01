Argentina y EEUU: de relaciones carnales a un matrimonio por conveniencia

Argentina y EEUU vuelven a ocupar el centro de la escena. La volatilidad financiera reciente, el “Whatever it Takes” de Scott Bessent y el encuentro entre Trump y Milei reavivaron el debate sobre un posible acuerdo comercial, con ecos de los años 90 y las célebres “relaciones carnales”. Hoy, el vínculo bilateral podría transformarse en un acuerdo estratégico para ambos, más pragmático que pasional: un verdadero matrimonio por conveniencia.