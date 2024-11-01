edición general
4 meneos
4 clics
Argentina y EEUU: de relaciones carnales a un matrimonio por conveniencia

Argentina y EEUU: de relaciones carnales a un matrimonio por conveniencia

Argentina y EEUU vuelven a ocupar el centro de la escena. La volatilidad financiera reciente, el “Whatever it Takes” de Scott Bessent y el encuentro entre Trump y Milei reavivaron el debate sobre un posible acuerdo comercial, con ecos de los años 90 y las célebres “relaciones carnales”. Hoy, el vínculo bilateral podría transformarse en un acuerdo estratégico para ambos, más pragmático que pasional: un verdadero matrimonio por conveniencia.

| etiquetas: argentina , usa , comercio , conveniencia , análisis
3 1 0 K 45 actualidad
4 comentarios
3 1 0 K 45 actualidad
johel #1 johel *
llamadme conservador pero yo no llamaria matrimonio a la relacion entre una prostituta y su cliente.*

*Iba a poner entre una dominatrix y su dominado, pero no veo que el dominado tenga poder de ningun tipo.
3 K 51
#3 doppel *
#1 el cliente paga por servicios privados; el usuario usa servicios públicos; el contribuyente paga por servicios públicos gratuitos



Moraleja: los servicios públicos son gratuitos... para aquellos que no los pagan
0 K 19
johel #4 johel *
#3 Supongo que para los ultraconservadores la comparacion sera valida por aquello de "Aqui mando yo que te estoy manteniendo", pero ni me habia planteado esa posibilidad. Veo que mi forma de pensar ni siquiera se cruza con la suya, bien por mi.
0 K 11
Dene #2 Dene
relaciones carnales?? matrimonio de conveniencia??
a mi mas bien me parece zoofilia.. o necrofilia
1 K 27

menéame