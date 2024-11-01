edición general
3 meneos
9 clics
Argelia, el gas y el terrorismo en Canarias: la historia del impuesto revolucionario de los años 70

Argelia, el gas y el terrorismo en Canarias: la historia del impuesto revolucionario de los años 70

La relación entre la España franquista y la Argelia post-revolucionaria en los años sesenta y setenta no se desarrolló únicamente en los márgenes de la diplomacia formal. Se definió con barriles de petróleo, metros cúbicos de gas y movimientos tácticos en organismos internacionales. Canarias quedó atrapada en medio de esta disputa y se convirtió en una moneda de presión que Argelia utilizó sin reparos para tensar las negociaciones energéticas con Madrid.

| etiquetas: argelia , gas y terrorismo , canarias , impuesto revolucionario , años 70
2 1 0 K 26 politica
sin comentarios
2 1 0 K 26 politica

menéame