edición general
1 meneos
14 clics

‘Arco’, cine de animación para creer en la utopía: “Si solo imaginamos cosas malas, pasarán cosas malas”

“Si solo imaginamos cosas malas, pasarán cosas malas”, sintetiza Bienvenu. Buena parte de la trama de Arco se ambienta en 2075, un futuro muy reconocible donde pervive la emergencia climática y se ha delegado en los robots incluso la educación familiar. Es lo que sucede con Iris y su hermano, por ejemplo. Pero claro, ahí no está lo utópico. La utopía del filme de Bienvenu se proyecta a varios años después, al lugar de procedencia del susodicho Arco: un niño que viene del futuro. “Es nuestra responsabilidad imaginar cosas buenas, cosas bellas”.

| etiquetas: arco , cine , animación , frances , ugo bienvenu , oscar
1 0 0 K 6 ocio
sin comentarios
1 0 0 K 6 ocio

menéame