Los archivos Epstein hacen más daño a EEUU que cualquier misil

Los archivos Epstein despojan a las instituciones estadounidenses de la ilusión basada en normas de la que dependen para funcionar y generan una «ambigüedad institucional» que resulta especialmente peligrosa para una democracia. Este análisis profundo explora cómo las redes de élite, el chantaje, la inteligencia y la impunidad de poderosos (presidentes, billonarios y agencias) generan ambigüedad institucional, destruyendo la confianza en la democracia mucho más que amenazas externas. Descubre por qué el sistema de reglas se desmorona

Archivos que están incompletos, capados y todavía censurados algunos para que no se sepan mas sobre ellos.
Llamar a EEUU "democracia" es una manipulación en si misma
