edición general
11 meneos
39 clics

Archivos Epstein  

¿Aplastarán los Archivos Epstein a Trump? ¿Continuará su impunidad? Usaré las palabras de la Editorial de Diario-Red sobre esta cuestión: «Si algo nos dicen los papeles de Epstein es que no hay tanta distancia entre el derecho de pernada de los señores feudales en el medievo y la impunidad de la que gozan los jerarcas del sistema capitalista».

| etiquetas: plutocracia libertina , pederastia , impunidad de las élites
9 2 0 K 120 actualidad
13 comentarios
9 2 0 K 120 actualidad
Uda #9 Uda *
#7 no dudo que lo supieras. Pero creo que a veces se blanquea la realidad/verdad con frases,palabras o modos de expresión que suavizan el trasfondo. Abogo por lo crudo que lo relata mejor. Solo eso.
1 K 27
rogerius #1 rogerius *
Relacionada (vale la pena una lectura aunque está cerrada por razones achacables a mi torpeza). Es Editorial de Diario-Red el 02/02/26): www.meneame.net/m/opinion/epstein-error-sistema-consecuencia-logica
1 K 27
letra #2 letra
#1 Ojalá el debate que plantea ese editorial de Diario Red se dé en la sociedad. De ahí pueden salir las conclusiones más valiosas, yo diría que las únicas de auténtico valor, más allá de que la gente se horrorice sin ninguna consecuencia práctica.
1 K 27
rogerius #4 rogerius
#2 Venimos de un sistema esclavista abolido antesdeayer pero siguen las misma pautas y patrones más o menos actualizados. Y la involución acecha.
0 K 17
letra #8 letra *
#4 Detrás del pentimento, existe el mismo sistema que tenían los incas o los egipcios, con sus sacrificios humanos y su adoración a los "dioses". Lo que pasa es que a esto se le ha dado la pátina de la Ilustración, pero el principio por el que se rige es idéntico. De ahí que el editorial tenga valor, porque hace por explicar las consecuencias de la naturaleza del poder jerárquico, más allá de nombres, partidos y otras ilusiones visuales.
1 K 27
rogerius #13 rogerius
#8 Ciertamente. En lo político, se podría decir que vivimos en una suerte de Edad Media con calles asfaltadas y cromados relucientes en la punta de misiles hipersónicos, una era donde la plutocracia quiere de nuevo tener condottieri y mandar sobre los reyes —si es que alguna vez dejó de hacerlo. Los Estados pusieron algunos muros al asalto de la «nobleza», muros que hoy se revelan demasiado débiles, cuando los ricos —los de verdad, los mil-millonarios— se revuelven para destruirlos y que impere el caos de sus agendas financieras.
0 K 17
Pertinax #3 Pertinax *
#1 El derecho de pernada es un mito. Y la entradilla la has sacado de otro envío.
0 K 17
rogerius #5 rogerius *
#3 Sí, y así lo indico en la entradilla. Lo del derecho de pernada se lo cuentas a Trump, a ver qué te dice.
www.meneame.net/story/informe-fbi-caso-epstein-revela-trump-afirmo-die
1 K 27
Uda #6 Uda
#5 el derecho de pernada nunca existió. Violencia y violación si han existido y existirán.
A las cosas por su nombre.
1 K 27
rogerius #7 rogerius *
#6 Lo sé. Y es un modo de expresar una verdad indiscutible, la del abuso que el poder ejerce sobre los de abajo. Si el señor del castillo quería que la hija guapa del vasallo entrase a servir a su casa y la preñaba… pues eso.
www.meneame.net/story/informe-fbi-caso-epstein-revela-trump-afirmo-die
1 K 27
Pertinax #10 Pertinax
#5 ¿Sabes a quién echo en falta en la viñeta? A Chomsky. Por lo que sea.
0 K 17
rogerius #11 rogerius
#10 Cuando veas que ha delinquido, lo denuncias.
0 K 17
Pertinax #12 Pertinax
#11 Lo mismo podemos decir de varios, si no la mayoría de los representados. Algunos faltan, repito, por lo que sea.
0 K 17

menéame