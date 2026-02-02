¿Aplastarán los Archivos Epstein a Trump? ¿Continuará su impunidad? Usaré las palabras de la Editorial de Diario-Red sobre esta cuestión: «Si algo nos dicen los papeles de Epstein es que no hay tanta distancia entre el derecho de pernada de los señores feudales en el medievo y la impunidad de la que gozan los jerarcas del sistema capitalista».