Archivada la causa contra Nordin, el ‘influencer’ español con 500.000 seguidores detenido por supuesto yihadismo: “Ahora, ¿cómo se limpia esto?”

Arrancaba 2025 como un youtuber experto en calistenia —con más de 500.000 suscriptores en esta red social—, que había sido protagonista de reportajes de revistas deportivas e, incluso, imagen de alguna marca. Sin embargo, a las pocas semanas de empezar el año, la Guardia Civil lo detuvo acusado de supuesto yihadismo y la Audiencia Nacional ordenó ese mismo enero su ingreso en prisión provisional. A sus 29 años, este vecino de Leganés (Madrid) ha pasado más de tres meses entre rejas, hasta que el juez decidió ponerlo en libertad en Mayo.

MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#3 Tampoco vendrán los que se rasgan las vestiduras con las denuncias falsas, si es que no son los mismos.
4 K 67
#13 tednsi
#7 Y Montoro aún sin prisión.
:calzador:
1 K 22
Esku #4 Esku *
#_2 Islamofobia es un termino que se usa muy alegremente para anular las criticas que puedan hacerse contra el islam. La religion debe ser atacada, menospreciada y combatida. España no tiene atentados terroristas cristianos ni celulas ultracristianas pensando atacar, y si llega a pasar, se debe actuar, pero hoy por hoy estamos en maximos historicos de detenciones yihadistas. Cada vez hay mas, y mas jovenes.
3 K 46
Aokromes #8 Aokromes
#4 4 palabras:
26 millones de españoles
0 K 11
Andreham #10 Andreham
#4 España tiene, literalmente, al Opus, al Yunque, a los Kikos, a los Testigos de Jehova, y recientemente estan entrando Evangelistas y otras sectas del otro lado del charco.

Ademas tiene a la Santa Sede, asi, en general, como conductor principal de la "cultura" del pais y con tratos preferentes que vienen de los tiempos de la dictadura franquista, que era catolica dura, y que fue instrumento fundamental para el exito del alzamiento y la posterior represion y control de la…   » ver todo el comentario
3 K 39
Esku #14 Esku
#10 No tengo claro que la mayoria de estos nazis de tres al cuarto sean cristianos, pero aunque lo fueran, la motivacion de los atentados me diferente a motivaciones religiosas. En mi ciudad estan empezando a aparecer pintadas de Nucleo Nacional. No se quien las estara haciendo o si sera de aqui, pero tengo un ex colega y otro imbecil que conocia hace años que no me extrañaria nada que, como minimo, estuvieran relacionados. Parte de sus amistades son de este estilo. De todos modos a esta gente la veo como reaccionarios. Surgen porque hay un problema, entonces ahora hay 2, uno por cada extremo.
0 K 9
Raziel_2 #12 Raziel_2 *
#4 Te recuerdo que hace no mucho tiempo se anunciaban en los informativos grandes redadas contra la pederastia internacional, decenas de detenciones y miles de imágenes incautadas en diferentes PC's.

Al final resultaba que se detenía a la gente por "compartir imágenes de menores", porque descargaban archivos en torrent sin conocer realmente lo que descargaban.

Causas archivadas o sobreseidas además de un ridículo a la altura de la detención de la cupula de anonymus.

Pero claro, tantos titulares no se podían dejar pasar, al fin y al cabo, ¿A quien no le repugna la pederastia?
1 K 22
#15 Toponotomalasuerte
#4 España tiene integristas en todas las clínicas abortivas que me suponen un mayor problema que cualquier parguela rezando a la meca, que eso a mí no me molesta.
0 K 10
Mltfrtk #2 Mltfrtk
El racismo que en España es de vergüenza ajena y mejor no hablar de la islamofobia... Menudo montaje le habían preparado, acusado de ser un terrorista, por la puta cara. Claro es que ponía música marroquí :palm:
2 K 43
TooBased #3 TooBased
#1 Los de siempre con sus comentarios racistas en esa noticia, no los verás de nuevo por aquí pidiendo perdón
1 K 34
nemesisreptante #9 nemesisreptante
Ostras este si que fue directo a la cárcel. El de la paliza y el de la violacion del otro día en la calle a los 4 minutos pero parece que cuando se quiere la cárcel si es una opción
1 K 23
#18 mcfgdbbn3
#9: Muy fácil: este no crea alarma social con la que luego convencer a la gente de que vote opciones reaccionarias.
0 K 12
#11 Tiranoc
Ese no es Nordin, ese se ha comido a Nordin xD

Cómo se ha puesto el bicho (hace años que no le veía)
1 K 19
#6 Albarkas
Experto en calistenia.
Pero si la Calistenia vive 3 puertas más allá de mi casa en el pueblo y la experta de verdad en ella es la Dolores, que vive justo enfrente y no deja el visillo ni de día ni de noche...
0 K 10
ElBeaver #16 ElBeaver
Se le ve rollizo, parece que lo que practicaba no debía hacer mucho efecto.
0 K 7
#17 tobruk1234
Pues la reclamación al estado en caso de cobrar son de 31€ por día, así que heche cuentas
0 K 7

