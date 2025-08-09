Archivada la causa contra Nordin, el ‘influencer’ español con 500.000 seguidores detenido por supuesto yihadismo: “Ahora, ¿cómo se limpia esto?”

Arrancaba 2025 como un youtuber experto en calistenia —con más de 500.000 suscriptores en esta red social—, que había sido protagonista de reportajes de revistas deportivas e, incluso, imagen de alguna marca. Sin embargo, a las pocas semanas de empezar el año, la Guardia Civil lo detuvo acusado de supuesto yihadismo y la Audiencia Nacional ordenó ese mismo enero su ingreso en prisión provisional. A sus 29 años, este vecino de Leganés (Madrid) ha pasado más de tres meses entre rejas, hasta que el juez decidió ponerlo en libertad en Mayo.
Ademas tiene a la Santa Sede, asi, en general, como conductor principal de la "cultura" del pais y con tratos preferentes que vienen de los tiempos de la dictadura franquista, que era catolica dura, y que fue instrumento fundamental para el exito del alzamiento y la posterior represion y control de la… » ver todo el comentario
Al final resultaba que se detenía a la gente por "compartir imágenes de menores", porque descargaban archivos en torrent sin conocer realmente lo que descargaban.
Causas archivadas o sobreseidas además de un ridículo a la altura de la detención de la cupula de anonymus.
Pero claro, tantos titulares no se podían dejar pasar, al fin y al cabo, ¿A quien no le repugna la pederastia?
