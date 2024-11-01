edición general
Arcelor en Gijón: los bomberos logran sofocar el fuego

Las llamas afectaron a la cinta transportadora de carbón y provocaron una tremenda humareda visible desde distintos puntos del concejo

#1 Astur_
serían los bomberos de Gijón, porque los de arcelor con su Pegaso de cuando gobernaba franco...
