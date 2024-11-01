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Arcadi España: “No vivimos en un infierno fiscal, ese eslogan del PP es peligroso”

Arcadi España: “No vivimos en un infierno fiscal, ese eslogan del PP es peligroso”

El nuevo ministro de Hacienda se reafirma en que presentará los Presupuestos, pero el Gobierno ahora está centrado en “amortiguar los efectos de la guerra en Irán”

| etiquetas: españa , infierno fiscal , peligroso
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